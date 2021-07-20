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Во вторник, 20 июля, на заседании регионального правительства Николай Любимов рассказал о результатах бизнес-миссии в Казахстан. Его слова приводит пресс-служба правительства Рязанской области.

Губернатор отметил, что за несколько дней в Алматы представители регионального бизнеса презентовали себя на различных площадках.

— Нам удалось заключить контракт на 650 млн рублей. За эти деньги будет производиться отгрузка строительных материалов в Алматы компании ООО «Фахманн Руссланд». Поставка уже осуществлена. Из рязанских стройматериалов будет возводиться элитный жилой комплекс в Алматы, — рассказал Николай Любимов.

Губернатор выразил уверенность, что после ослаблений ограничений из-за коронавируса работа с зарубежными партнерами максимально активизируется.

— Нам нужны масштабные экспортные действия и расширение географии поставок, объемов отгрузок. В том числе, надо продвигать Рязанский регион через бизнес-миссии по всем выгодным и интересным для нас направлениям, — заметил глава региона.

Николай Любимов заявил, что будет лично встречаться с зарубежными партнерами и налаживать международное сотрудничество.

Губернатор также подчеркнул, что рязанская делегация во главе с зампредседателем правительства Светланой Горячкиной отправилась с бизнес-миссией в Беларусь.