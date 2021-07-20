Во вторник, 20 июля, на заседании регионального правительства Николай Любимов рассказал о результатах бизнес-миссии в Казахстан. Его слова приводит пресс-служба правительства Рязанской области.
Губернатор отметил, что за несколько дней в Алматы представители регионального бизнеса презентовали себя на различных площадках.
Губернатор выразил уверенность, что после ослаблений ограничений из-за коронавируса работа с зарубежными партнерами максимально активизируется.
Николай Любимов заявил, что будет лично встречаться с зарубежными партнерами и налаживать международное сотрудничество.
Губернатор также подчеркнул, что рязанская делегация во главе с зампредседателем правительства Светланой Горячкиной отправилась с бизнес-миссией в Беларусь.