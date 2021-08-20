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Пятница, 20 августа, 2021
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Любимов проконтролировал ход строительства Дома культуры в селе Ровное Рязанского района

Елена Лобанова
Любимов проконтролировал ход строительства Дома культуры в селе Ровное Рязанского района

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В пятницу, 20 августа, Николай Любимов проконтролировал ход строительства Дома культуры в селе Ровное Рязанского района. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Губернатор напомнил, что строительство началось в 2020 году. В здании оборудуют зрительный зал на 150 мест, помещения для кружков, библиотеку с открытым фондом хранения и ФАП. В настоящее время рабочим осталось устроить инженерные коммуникации и благоустроить территорию.Затем начнут закупать оборудование. Ранее культурно-досуговая деятельность осуществлялась в деревянном аварийном здании сельского клуба, который сгорел.

Николай Любимов пообщался и с жителями села Ровное. 

— Темпы строительства в норме. Надеюсь, что объект будет завершен даже раньше намеченного срока. ДК действительно в селе Ровное был очень нужен. Уверен, что он станет новым центром притяжения для всех жителей, — отметил губернатор Рязанской области. 

Николай Любимов пообещал решить вопрос с установкой в поселке Варские банкомата и строительстве дороги по улице Луговая в селе Мушковатово. Глава региона положительно оценил инициативу жителей Ровное о переносе на центральную площадь рядом с ДК памятника павшим воинам в Великую Отечественную войну.

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