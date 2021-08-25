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Среда, 25 августа, 2021
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Любимов проконтролировал ход благоустройства сквера по улице Есенина в Спас-Клепиках 

Елена Лобанова
Любимов проконтролировал ход благоустройства сквера по улице Есенина в Спас-Клепиках 
Фото пресс-службы правительства Рязанской области

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Во вторник, 25 августа, Николай Любимов оценил ход благоустройства сквера по улице Есенина в Спас-Клепиках. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Так, в сквере должны оборудовать уличное освещение, обустроить пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, сделать детскую площадку и асфальтобетонную базу для последующей установки сцены. В общей сложности на реализацию проекта направили около 9 млн рублей. 

— Тут планируется организовать большой парк для людей разных возрастов. Важно, что определяющим в благоустройстве территорий служит мнение людей. Здесь местные жители сами выбрали проект. Они за него проголосовали. Желание людей и их инициатива всегда должны поддерживаться, — отметил Николай Любимов. 

Губернатор обсудил с местными жителями строительство в регионе мусороперерабатывающих комплексов. Николай Любимов, напомнил, что к 2024 году в Рязанской области появится экотехнопарк для обработки и утилизации отходов. 

Глава региона обсудил туристскую привлекательность территории, ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». 

  • Любимов проконтролировал ход благоустройства сквера по улице Есенина в Спас-Клепиках 
  • Любимов проконтролировал ход благоустройства сквера по улице Есенина в Спас-Клепиках 
  • Любимов проконтролировал ход благоустройства сквера по улице Есенина в Спас-Клепиках 
  • Любимов проконтролировал ход благоустройства сквера по улице Есенина в Спас-Клепиках 
  • Любимов проконтролировал ход благоустройства сквера по улице Есенина в Спас-Клепиках 
  • Любимов проконтролировал ход благоустройства сквера по улице Есенина в Спас-Клепиках 

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