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Пятница, 21 мая, 2021
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Любимов продлил коронавирусные ограничения в Рязанской области

7info
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил в регионе ограничения, введённые из-за коронавирусу. Распоряжение официально опубликовано 21 мая.

Документ продлевает режим самоизоляции для неработающих рязанцев старше 65 лет до 7 июня. На это же время рекомендуют соблюдать самоизоляцию работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. 

До 7 июня продлевается особый режим работы некоторых соцучреждений, сохраняются ограничения на работу кафе, ресторанов.Заведения общепита работают с 6 утра до часу ночи. 

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