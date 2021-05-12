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На заседании правительства региона 12 мая губернатор Николай Любимов призвал рязанцев сделать прививку от коронавируса.

На сегодняшний день в Рязанской области делают всё возможное, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Вакцинации населения уделяется самое пристальное внимание. Так, пункты, где можно сделать прививку, работали все майские праздники.

Система вакцинирования от COVID-19 в целом отлажена. Но темпы этой работы недостаточно высокие, — признался глава региона.

Чтобы повысить их, Любимов поручил принять дополнительные меры по активизации прививочной кампании. В рамках этой работы с рязанцами проведут разъяснительную работу. К этому привлекут как медиков, так и тех, кто уже сделал прививку. В муниципальных образованиях работу возглавят местные власти.