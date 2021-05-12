14.4 C
Рязань
Среда, 12 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоОрганы власти

Любимов призвал рязанцев сделать прививку от коронавируса

7info7
pixabay.com
- Advertisement -

На заседании правительства региона 12 мая губернатор Николай Любимов призвал рязанцев сделать прививку от коронавируса.

На сегодняшний день в Рязанской области делают всё возможное, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Вакцинации населения уделяется самое пристальное внимание. Так, пункты, где можно сделать прививку, работали все майские праздники.

Система вакцинирования от COVID-19 в целом отлажена. Но темпы этой работы недостаточно высокие, — признался глава региона.

Чтобы повысить их, Любимов поручил принять дополнительные меры по активизации прививочной кампании. В рамках этой работы с рязанцами проведут разъяснительную работу. К этому привлекут как медиков, так и тех, кто уже сделал прививку. В муниципальных образованиях работу возглавят местные власти.

Вздохнуть полной грудью и жить нормальной жизнью в привычном ритме мы сможем только после того, как будет сформирован устойчивый коллективный иммунитет. Вакцинация – это единственный способ успешной борьбы с коронавирусом, — напомнил губернатор.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]