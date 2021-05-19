Любимов посетил ФАП в Сараевском районе

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В среду, 19 мая, Николай Любимов посетил фельдшерско-акушерский пункт в селе Сысои Сараевского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

ФАП расположен в новом здании. Пункт укомплектован современным оборудованием, в том числе электрокардиографом, портативными аппаратами ИВЛ и анализатором уровня сахара крови.

— Данный пункт обслуживает четыре населенных пункта: село Сысои, деревню Озериха, поселки Заря Свободы и Новое Поле. Прием постоянно осуществляется фельдшером, но туда приезжают и врачи-терапевты Сараевской больницы, — говорится в сообщении.

Жители села Сысои пожаловались на плохие дороги, уличное освещение и контейнеры для мусора. Николай Любимов попросил руководителей администрации Сараевского района и сельского поселения принять необходимые меры для решения вопросов людей.