Любимов посетил ФАП в Сараевском районе

В среду, 19 мая, Николай Любимов посетил фельдшерско-акушерский пункт в селе Сысои Сараевского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
ФАП расположен в новом здании. Пункт укомплектован современным оборудованием, в том числе электрокардиографом, портативными аппаратами ИВЛ и анализатором уровня сахара крови.
Жители села Сысои пожаловались на плохие дороги, уличное освещение и контейнеры для мусора. Николай Любимов попросил руководителей администрации Сараевского района и сельского поселения принять необходимые меры для решения вопросов людей.