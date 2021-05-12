В среду, 12 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Такое решение губернатор принял из-за трагедии, которая произошла в Казани 11 мая.
В связи с этим он поручил усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях Рязанской области. К ним относятся детсады, школы, ВУЗы и техникумы.
Там проведут контрольные мероприятия и проверят, как организована система обеспечения безопасности, корректно ли работает оборудование. Специалисты оценят исполнение обязательства охранными предприятиями.
Глава региона обратился к руководителям правоохранительных органов с просьбой организовать самое активное участие сотрудников силовых ведомств в данных контрольных рейдах.