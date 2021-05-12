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В среду, 12 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такое решение губернатор принял из-за трагедии, которая произошла в Казани 11 мая.

— Это огромное горе для семей, родственников погибших и потрясение для всех жителей нашей страны. Подобные случаи не должны повторяться никогда, – сказал Николай Любимов.

В связи с этим он поручил усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях Рязанской области. К ним относятся детсады, школы, ВУЗы и техникумы.

Там проведут контрольные мероприятия и проверят, как организована система обеспечения безопасности, корректно ли работает оборудование. Специалисты оценят исполнение обязательства охранными предприятиями.

— Стоит провести профилактические беседы, тематические классные часы, на которых еще раз рассказать детям о том, как вести себя в случае ЧС. Готовность педагогического коллектива к правильным действиям в условиях возникновения какой-либо угрозы тоже имеет большое значение, – отметил губернатор.

Глава региона обратился к руководителям правоохранительных органов с просьбой организовать самое активное участие сотрудников силовых ведомств в данных контрольных рейдах.