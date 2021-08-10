Любимов поручил разобраться с незаконным ввозом мусора на Захаровскую свалку

Николай Любимов поручил разобраться с незаконным ввозом мусора на свалку в Захаровском районе. Для этого будет создана специальная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2017 году между местной администрацией и ООО «Захаровское ЖКХ» был заключен договор аренды участков для сбора ТБО. В конце 2020 года в организации сменились учредитель и директор.
Николай Любимов подчеркнул, что администрация уведомила предприятие о расторжении договора и подала соответствующее заявление в Арбитражный суд. Предварительное заседание состоялось в конце июля, ответчик на него не явился. Следующее заседание назначено на 31 августа.
Курировать вопрос будет зампредседателя правительства Евгений Беленецкий.
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