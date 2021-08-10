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Вторник, 10 августа, 2021
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Любимов поручил разобраться с незаконным ввозом мусора на Захаровскую свалку

Елена Лобанова
Любимов поручил разобраться с незаконным ввозом мусора на Захаровскую свалку
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Николай Любимов поручил разобраться с незаконным ввозом мусора на свалку в Захаровском районе. Для этого будет создана специальная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

В 2017 году между местной администрацией и ООО «Захаровское ЖКХ» был заключен договор аренды участков для сбора ТБО. В конце 2020 года в организации сменились учредитель и директор. 

— После этого на свалку начали завозить отходы из соседних регионов без согласования и без утверждения схемы размещения мусора. Местные жители оправданно начали бить тревогу. В феврале Управление Роспотребнадзора наложил временный запрет на размещение отходов. Деятельность ООО «Захаровское ЖКХ» приостановлена судом с марта текущего года на 60 дней, – напомнил губернатор.

Николай Любимов подчеркнул, что администрация уведомила предприятие о расторжении договора и подала соответствующее заявление в Арбитражный суд. Предварительное заседание состоялось в конце июля, ответчик на него не явился. Следующее заседание назначено на 31 августа. 

— Свалка растет, как и степень общественного возмущения. Мусор как везли, так и продолжают везти. Прошу оперативно сформировать межведомственную комиссию с участием представителей областной прокуратуры, природоохранной прокуратуры, УМВД, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, региональных министерств природопользования и ТЭК и ЖКХ, — отметил глава региона. 

Курировать вопрос будет зампредседателя правительства Евгений Беленецкий.

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