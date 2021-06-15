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Вторник, 15 июня, 2021
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Любимов поручил проверить состояние ливнёвок в Рязани

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил проверить состояние ливневой канализации Рязани. Это связано с тем, что в сильные дожди, которые шли несколько дней подряд, многие улицы оказались под дождём.

Глава региона отметила: стихия выявила системную проблему, которая связана с ошибками в проектировании и строительстве дорог.

Возмутительный факт, когда и без того в сложной дорожной обстановке, из-за  непогоды водителям автомобилей приходилось не ехать, а практически плыть, — сказал он.

Поручения даны региональному Минтрансу и городской администрации. Они проверят состояние ливневой канализации на всех улицах, где случились потопы. Специалисты мэрии и министерства должны разобраться в проблемах проектирования стоков.

Работу подрядчиков, которые сейчас осуществляют строительство дорог, необходимо проконтролировать, добавил глава региона.

Ливнёвки должны быть готовы к большому количеству воды, — сказал Любимов.

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