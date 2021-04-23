Любимов поручил поздравить каждого ветерана ВОВ в День Победы

Губернатор Рязанской области поручил поздравить каждого ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы. Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля.
Николай Любимов подчеркнул, что в каждом дворе, где живет ветеран, должно состояться мини-шествие и мини-концерт.
При этом губернатор рассказал, что из-за сложной эпидемиологической ситуации Парады Победы пройдут только в 28 городах. В регионе не будет утренних массовых мероприятий, включая конкурс песни в солдатском строю.
В конце праздника в честь Великой Победы прогремит салют.