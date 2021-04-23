Любимов поручил поздравить каждого ветерана ВОВ в День Победы

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Губернатор Рязанской области поручил поздравить каждого ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы. Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля.

Николай Любимов подчеркнул, что в каждом дворе, где живет ветеран, должно состояться мини-шествие и мини-концерт.

— Они достойны того, чтобы их поздравляли, благодарили и чествовали независимо от условий. Мы искренне преклоняемся перед людьми, которые обеспечили всем нам мирную жизнь. Они всегда должны быть окружены особой заботой и вниманием, – сказал глава региона.

При этом губернатор рассказал, что из-за сложной эпидемиологической ситуации Парады Победы пройдут только в 28 городах. В регионе не будет утренних массовых мероприятий, включая конкурс песни в солдатском строю.

— При строгом соблюдении необходимых норм будет продолжена традиция встречи десантников с Парада на Красной площади в Москве. В рамках мероприятия также пройдет торжественное шествие Рязанского гарнизона, — говорится в сообщении.

В конце праздника в честь Великой Победы прогремит салют.