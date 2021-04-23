15.6 C
Рязань
Пятница, 23 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоОрганы власти

Любимов поручил поздравить каждого ветерана ВОВ в День Победы

Елена Лобанова
- Advertisement -

Губернатор Рязанской области поручил поздравить каждого ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы. Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля. 

Николай Любимов подчеркнул, что в каждом дворе, где живет ветеран, должно состояться мини-шествие и мини-концерт. 

— Они достойны того, чтобы их поздравляли, благодарили и чествовали независимо от условий.  Мы искренне преклоняемся перед людьми, которые обеспечили всем нам мирную жизнь. Они всегда должны быть окружены особой заботой и вниманием, – сказал глава региона.

При этом губернатор рассказал, что из-за сложной эпидемиологической ситуации Парады Победы пройдут только в 28 городах. В регионе не будет утренних массовых мероприятий, включая конкурс песни в солдатском строю.

— При строгом соблюдении необходимых норм будет продолжена традиция встречи десантников с Парада на Красной площади в Москве. В рамках мероприятия также пройдет торжественное шествие Рязанского гарнизона, — говорится в сообщении. 

В конце праздника в честь Великой Победы прогремит салют.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]