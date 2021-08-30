Любимов поручил ответить всем рязанцам, обратившимся на «Прямую линию» 

Николай Любимов поручил ответить всем рязанцам, которые обратились на «Прямую линию». Об этом он сказал на заседании регионального правительства в понедельник, 30 августа.
Губернатор отметил, что в общей сложности поступило около 600 обращений. Чаще всего рязанцы и жители области жаловались на дороги, проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства и экологии.
Глава региона подчеркнул, что многие вопросы касаются работы администрации Рязани.
Губернатор также отметил важность ответа всем рязанцам, обратившимся на «Прямую линию». Соответствующее поручение он дал ЦУР и аппарату правительства.