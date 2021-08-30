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Понедельник, 30 августа, 2021
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Любимов поручил ответить всем рязанцам, обратившимся на «Прямую линию» 

Елена Лобанова
Любимов поручил ответить всем рязанцам, обратившимся на "Прямую линию" 

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Николай Любимов поручил ответить всем рязанцам, которые обратились на «Прямую линию». Об этом он сказал на заседании регионального правительства в понедельник, 30 августа. 

Губернатор отметил, что в общей сложности поступило около 600 обращений. Чаще всего рязанцы и жители области жаловались на дороги, проблемы в сфере ЖКХ, благоустройства и экологии. 

Глава региона подчеркнул, что многие вопросы касаются работы администрации Рязани.

— Главе администрации Рязани Елене Сорокиной было предложено провести прямую линию с жителями города. Думаю, что это полезный опыт, — напомнил Николай Любимов. 

Губернатор также отметил важность ответа всем рязанцам, обратившимся на «Прямую линию». Соответствующее поручение он дал ЦУР и аппарату правительства.

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