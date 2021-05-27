Любимов поручил обеспечить все школы Рязанской области высокоскоростным интернетом

Губернатор Рязанской области поручил провести во все школы региона высокоскоростной интернет. Об этом он заявил во время рабочей поездки в село Песочня Путятинского района.
Во время визита Николай Любимов посетил местную СОШ имени Кошелева. В настоящее время там учатся 86 детей. Директор школы Сергей Паршиков рассказал, что «Точка роста», организованная в учреждении, позволяет внедрять в обучение инновационные методы.
Там есть ноутбук и шлем виртуальной реальности, 3D-принтер, квадрокоптеры, тренажеры для освоения навыков оказания первой медицинской помощи. В целом на ремонт и оборудование центра было затрачено почти 2,8 млн. рублей.
Песоченская школа в текущем году планирует подключиться к высокоскоростному Интернету.
Глава региона также рассказал, что в школу будут привлекать педагогов благодаря федеральной программе «Земский учитель».