Любимов поручил обеспечить все школы Рязанской области высокоскоростным интернетом

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Губернатор Рязанской области поручил провести во все школы региона высокоскоростной интернет. Об этом он заявил во время рабочей поездки в село Песочня Путятинского района.

Во время визита Николай Любимов посетил местную СОШ имени Кошелева. В настоящее время там учатся 86 детей. Директор школы Сергей Паршиков рассказал, что «Точка роста», организованная в учреждении, позволяет внедрять в обучение инновационные методы.

Там есть ноутбук и шлем виртуальной реальности, 3D-принтер, квадрокоптеры, тренажеры для освоения навыков оказания первой медицинской помощи. В целом на ремонт и оборудование центра было затрачено почти 2,8 млн. рублей.

Песоченская школа в текущем году планирует подключиться к высокоскоростному Интернету.

— В этом году все школы региона должны быть обеспечены высокоскоростным Интернетом, чтобы можно было полноценно работать, сегодня это уже настоятельная необходимость. Минцифры Рязанской области совместно с министерством образования и молодежной политики сейчас активно работают над выполнением этой задачи. Надеюсь, она будет качественно и своевременно выполнена к 1 сентября, — сказал Николай Любимов.

Глава региона также рассказал, что в школу будут привлекать педагогов благодаря федеральной программе «Земский учитель».