Лунный календарь на 24 сентября: что нужно сделать в огороде

7info публикует прогноз для работы огородников и дачников по лунному календарю на пятницу, 24 сентября. Что нельзя и что нужно делать на участках в этот день?

Луна находится в убывающей фазе, в знаке Тельца. Телец – это высокопродуктивный и плодородный знак. Сегодня стоит уделить внимание культурам, которые медленно растут – деревьям, кустарникам, многолетникам. Чтобы они становились крепкими и коренастыми, 24 сентября необходимо их полить. Также можно прорыхлить землю, но не в зоне корней.

Благоприятны уборка травы и листвы, обрезка побегов, прищипка, заготовка корней лекарственных растений, внесение удобрений, закладка компоста.

Неблагоприятны рыхление земли у корней, пересадка растений.