Лукашенко рассказал, в каком случае Беларусь начнёт воевать с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова воевать против Украины только в одном случае: «если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей».

Слова главы государства цитирует агентство БЕЛТА.

Лукашенко обещает жесточайший ответ на подобные действия. В этом случае ситуация приобретёт совсем другой характер.

По словам президента Белоруссии, его слова касаются не только Украины, но и других соседних государств.