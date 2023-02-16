Четверг, 16 февраля, 2023
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Лукашенко рассказал, в каком случае Беларусь начнёт воевать с Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна готова воевать против Украины только в одном случае: «если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей».

Слова главы государства цитирует агентство БЕЛТА.

Лукашенко обещает жесточайший ответ на подобные действия. В этом случае ситуация приобретёт совсем другой характер.

По словам президента Белоруссии, его слова касаются не только Украины, но и других соседних государств.

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