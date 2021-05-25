Лучшим публичным отчетом признали доклад от блока Беленецкого

Лучшим публичным отчетом среди зампредседателей правительства Рязанской области признали доклады от профильного блока Евгения Беленецкого. В голосовании участвовали более 8 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании регионального правительства Николай Любимов отметил, что практика публичных отчетов началась еще в 2019 году. С тех пор она показала, что такое взаимодействие дает реальные результаты.
В общей сложности прямые трансляции посмотрели 295 000 человек.
По итогам всех отчет определили ТОП-15 тем, которые волнуют рязанцев. Среди них качество уборки улиц, благоустройство дворов, состояние дорог, работа оператора по обращению с ТКО, вопросы здравоохранения, вакцинации от коронавируса и экологии.