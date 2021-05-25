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Вторник, 25 мая, 2021
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Лучшим публичным отчетом признали доклад от блока Беленецкого

Елена Лобанова
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Лучшим публичным отчетом среди зампредседателей правительства Рязанской области признали доклады от профильного блока Евгения Беленецкого. В голосовании участвовали более 8 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

На заседании регионального правительства Николай Любимов отметил, что практика публичных отчетов началась еще в 2019 году.  С тех пор она показала, что такое взаимодействие дает реальные результаты. 

— Все поступившие в ходе отчетов обращения обязательно будут рассмотрены, по ним будут приняты соответствующие решения. Министерства, районные администрации сейчас активно работают над этим. Часть вопросов уже отработано, причем с положительным для людей результатом, – подчеркнул губернатор.

В общей сложности прямые трансляции посмотрели 295 000 человек. 

— Такой живой диалог ускоряет решение проблем, повышает уровень взаимодействия с гражданами и уровень доверия людей к власти, делает органы власти более открытыми, а их работу более понятной людям, – сказал Николай Любимов. 

По итогам всех отчет определили ТОП-15 тем, которые волнуют рязанцев. Среди них качество уборки улиц, благоустройство дворов, состояние дорог, работа оператора по обращению с ТКО, вопросы здравоохранения, вакцинации от коронавируса и экологии.  

— Надеюсь, люди увидят в ближайшее время позитивные изменения в жизни своего муниципалитета, своего города или поселка, своей улицы, двора. Мы и работаем для того, чтобы жизнь рязанцев улучшилась. Это было и остается нашей главной задачей, — заключил Николай Любимов.

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