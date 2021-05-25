Лучшим публичным отчетом признали доклад от блока Беленецкого

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Лучшим публичным отчетом среди зампредседателей правительства Рязанской области признали доклады от профильного блока Евгения Беленецкого. В голосовании участвовали более 8 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На заседании регионального правительства Николай Любимов отметил, что практика публичных отчетов началась еще в 2019 году. С тех пор она показала, что такое взаимодействие дает реальные результаты.

— Все поступившие в ходе отчетов обращения обязательно будут рассмотрены, по ним будут приняты соответствующие решения. Министерства, районные администрации сейчас активно работают над этим. Часть вопросов уже отработано, причем с положительным для людей результатом, – подчеркнул губернатор.

В общей сложности прямые трансляции посмотрели 295 000 человек.

— Такой живой диалог ускоряет решение проблем, повышает уровень взаимодействия с гражданами и уровень доверия людей к власти, делает органы власти более открытыми, а их работу более понятной людям, – сказал Николай Любимов.

По итогам всех отчет определили ТОП-15 тем, которые волнуют рязанцев. Среди них качество уборки улиц, благоустройство дворов, состояние дорог, работа оператора по обращению с ТКО, вопросы здравоохранения, вакцинации от коронавируса и экологии.