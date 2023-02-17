Лучшие орнитологи посетили территорию рязанского шпалозавода, чтобы поделиться идеями о благоустройстве природных территорий

«Зеленый сад» пригласил московских экспертов центра «Орнитарий» в Сокольниках и Московского зоопарка посетить территорию, примыкающую к бывшему шпалозаводу, чтобы предложить свои идеи благоустройства Борковского затона и Луковского леса

Ученые, имеющие уникальный опыт совмещения охраняемой природной среды с инфраструктурой досуга и рекреации, обсудили пути сохранения биоразнообразия и создания инфраструктуры для наблюдения за птицами в Борковской пойме Оки.

«Наш фонд „Белого аиста“ пригласил московских коллег, чтобы они дали свои рекомендации по поводу благоустройства территории, которая предполагает создание биосферного парка, каким он должен быть, как должен выглядеть, какие растения нужно оставить, какие убрать. Хотелось бы создать максимально полное собрание птиц, здесь так же необходимо рекомендации наших гостей», — сказал президент фонда «Рязанский дом белого аиста» Николай Мальцев.

Предполагается, что парк будет состоять из двух частей. Первая — охраняемая территория рядом с Борковским затоном, где планируется создать парк белых птиц, в первую очередь аистов. Вторая, более широкая, территория Луковского леса, где создадут туристические маршруты и зону пригодную для обитания птиц.

«Уже в самом начале складывается впечатление, что мы стоим на пороге чего-то светлого. В наши планы входит так обустроить это пространства, чтобы люди, приходя сюда, с детского возраста открыли глаза и почувствовали как прекрасна природа, даже та, которая расположена недалеко от города, чтобы они поняли, что природа создает бесценное богатство, которое нужно сохранять и получать удовольствие от пребывание в ней», — поделилась Любовь Курилович, ведущий методист методического отдела, координатор программы по сохранению белоплечего орлана.

Поскольку территория, примыкающая к бывшему шпалозаводу, с одной стороны заселена лесом, а с другой представляет собой открытое пространство, здесь смогут гнездиться такие хищные птицы как пустельга, коршун, канюк, сова.

«Как минимум тут должна гнездиться ушастая сова, но если повесить специальные дуплоны — скворечник с большим диаметром летка, то может поселиться и серая неясыть, а когда-нибудь, возможно, долетит длиннохвостая неясыть. Я точно знаю, что мои коллеги из Рязани уже заселяют домики для сов, а у них же будут птенцы, им где-то надо жить, вот сюда и прилетят», — отметил кинооператор-натуралист, автор фильмов о птицах Василий Вишневский.

Необходимо также повесить скворечники, со средним диаметром летка в 5 и 3,5 сантиметров, чтобы не было конкуренции, куда смогут поселиться синицы, мухоловки, горихвостки и зарянки.

На пролете, по словам экспертов, на территории парка смогут останавливаться различные кулики, водоплавающие птицы и другие околоводные. Например, люди смогут наблюдать танцы турухтана в красивых нарядах, которые смогут задержаться на весеннем пролете.

Ученые убеждены, в будущем биосферном парке необходимо посадить ясень — это ключевое растение для снегирей, более универсальное — рябина, она интересна и снегирям, выедающим из нее семечки, и многим другим зерноядным птицам: зеленушкам, свиристелям, всем видам дроздов.

Ключевое значение для открытых гнездящихся птиц, имеют хвойные растения, например, туя, за счет плотной кроны она привлекает многих мелких птиц. Нужны кустарники, где птицы смогут спрятаться от хищников, это может быть пузыреплодник и венгерская сирень, кстати, ее семенами питаются те же снегири.

Кроме того, эксперты отмечают, что лучше использовать не классический газон, а воспользоваться тем, что дает природа — спорыш или горец птичий. Эта мелкая, невысокая трава, во-первых устойчива к вытаптыванию, а во-вторых, за счет семян обеспечит много зерноядных птиц.

«Сама природная составляющая, которая здесь присутствует, удивительно хороша. Здесь огромное разнообразие ландшафта: заливные луга, дубовые рощи, русло затона, которое имеет очень сложную форму. Такие ландшафты обычно создают искусственно, а здесь это создала сама природа», — отметил руководитель московского орнитологического центра «Орнитарий» Вадим Мишин.

По словам руководителя центра, территорию логично и правильно использовать в качестве рекреативной зоны, зоны отдыха для людей. Первое предложение, высказанное Вадимом Мишином — создать на территории бывшего шпалозавода площадку для соколиного клуба, причём не для пропаганды трофейной охоты, когда происходит убийство животного, а для продвижения спортивной соколиной охоты, где трофей заменяется муляжом, дроном.

Для наблюдения за птицами предположили построить эстакаду на высоких столбах, которая позволит жителям города ходить в половодье над водой и максимально приблизиться к водоплавающим даже во время залива.

Итоговую концепцию самого масштабного парка города, по словам управляющего директора компании «Зеленый Сад» Андрея Оришкевича, можно будет увидеть не раньше чем через полгода.

Напомним, «Зеленый сад» предлагает провести экологическую реновацию на территории бывшего шпалозавода, сделать рекультивацию почвы и очистить местность от мусора, построить среднеэтажные дома в экостиле, сделать красивую протяженную городскую набережную и превратить ее в новое место притяжения для всех рязанцев и гостей города.