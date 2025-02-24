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Фото: паблик «Рыбное Онлайн — RybnoeNet»
Экология, природа, животные

Лошадь пришла на прием в администрацию Рыбновского района

Анастасия Мериакри

В администрацию Рыбновского района Рязанской области пришла лошадь. Соответствующие фотографии появились в паблике «Рыбное Онлайн — RybnoeNet».

Сотрудники администрации тепло встретили необычного посетителя. На фото видно, как сотрудница гладит животное. По информации местных жителей, после визита в администрацию лошадь решила посетить Совет депутатов. 

В комментариях к записи уже появились предположения, что же сподвигло лошадь прийти к местной власти. Есть мнение, что животное пришло просить карету. 

«Жалуется на плохие дороги, стерла все копыта», — предположили пользователи соцсетей.

Лошадь пришла на прием в администрацию Рыбновского района В комментариях к записи уже появились предположения, что же сподвигло лошадь прийти к местной власти.
Фото: паблик «Рыбное Онлайн — RybnoeNet»

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