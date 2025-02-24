Лошадь пришла на прием в администрацию Рыбновского района

В администрацию Рыбновского района Рязанской области пришла лошадь. Соответствующие фотографии появились в паблике «Рыбное Онлайн — RybnoeNet».

Сотрудники администрации тепло встретили необычного посетителя. На фото видно, как сотрудница гладит животное. По информации местных жителей, после визита в администрацию лошадь решила посетить Совет депутатов.

В комментариях к записи уже появились предположения, что же сподвигло лошадь прийти к местной власти. Есть мнение, что животное пришло просить карету.

«Жалуется на плохие дороги, стерла все копыта», — предположили пользователи соцсетей.