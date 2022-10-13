«Люди боялись покидать салон»: в Ярославле обстреляли остановку и автобус

В среду, 12 октября, в Ярославле прогремели выстрелы на остановке «Речной порт», пишет Про Город.

По словам очевидцев, в нее «что-то запустили, а звук был похож на взрыв». Вскоре они сели в автобус, однако тут же прогремел выстрел, а стекло покрылось «паутинкой».

«Водитель сначала открыл двери и сказал, что нас никуда не повезет. Потом кому-то сделал звонок и нас повез дальше», – рассказала пассажирка.

Другая свидетельница уточнила, что люди боялись выходить на своей остановке и просили водителя как можно скорее уезжать с места обстрела.

Пользователи предполагаю, что в автобус стреляли из травматического оружия. В полиции разбираются в обстоятельствах происшествия.

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