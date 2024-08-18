Воскресенье, 18 августа, 2024

Любителей фруктов предупредили о неочевидной опасности повреждённых плодов

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от KamranAydinov на Freepik

Поврежденные слизнями плоды могут представлять определенную опасность для здоровья, поскольку эти вредители переносят яйца паразитов, таких как круглые и ленточные черви, в том числе бычий цепень. Если такие паразиты попадут в организм человека, они могут вызвать серьезные заболевания, предупредил в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

Тем не менее, плоды, которые были повреждены слизнями, можно употреблять в пищу при соблюдении мер предосторожности. Малоземов советует тщательно мыть плоды и отрезать поврежденные участки.

Также можно дополнительно замочить плоды в слабом растворе соды на некоторое время для большей безопасности.

В случае с яблоками, снимать кожуру полностью не обязательно, поскольку она содержит множество полезных веществ, таких как клетчатка и антиоксиданты, которые благоприятно влияют на здоровье.

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