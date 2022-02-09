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Среда, 9 февраля, 2022

Любимов посетил учреждения культуры Кораблинского района

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Любимов посетил учреждения культуры Кораблинского района

Александр Ильин
Фото: Правительство Рязанской области
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Кораблинский район оценил результаты ремонта ряда учреждений культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

В селе Пехлец Любимов ознакомился с работой сельской модельной библиотеки, на модернизацию которой выделили 5 млн рублей. Сейчас посетителям предоставлен бесплатный доступ к электронным ресурсам, 3D-книгам, развивающим играм,  обучающим программам. Кроме того, приобретены системы виртуальной реальности, шахматный стол, организована работа творческих кружков.

Губернатор также оценил результаты ремонта Табаевского сельского Дома культуры. Его впервые капитально отремонтировали с 1953 года. Здесь появились обновленная библиотека, актовый и танцевальный зал.

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В селе Кипчаково построили новый клуб со спортивным залом. В настоящее время там постоянно работают 12 объединений различной направленности, в которых занимаются более 80 человек.

«По итогам посещения объектов культуры в Кораблинском районе и общения с местными жителями губернатор дал ряд поручений, в том числе о решении вопросов с подключением интернета и пополнением книжного фонда в Доме культуры с. Кипчаково», — говорится в сообщении пресс-службы

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