Любимов посетил учреждения культуры Кораблинского района

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Кораблинский район оценил результаты ремонта ряда учреждений культуры, сообщает пресс-служба правительства региона.

В селе Пехлец Любимов ознакомился с работой сельской модельной библиотеки, на модернизацию которой выделили 5 млн рублей. Сейчас посетителям предоставлен бесплатный доступ к электронным ресурсам, 3D-книгам, развивающим играм, обучающим программам. Кроме того, приобретены системы виртуальной реальности, шахматный стол, организована работа творческих кружков.

Губернатор также оценил результаты ремонта Табаевского сельского Дома культуры. Его впервые капитально отремонтировали с 1953 года. Здесь появились обновленная библиотека, актовый и танцевальный зал.

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В селе Кипчаково построили новый клуб со спортивным залом. В настоящее время там постоянно работают 12 объединений различной направленности, в которых занимаются более 80 человек.