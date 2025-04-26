Любимая сцена, импровизация и конь: Александр Петров на премьере фильма «Почтарь» в Рязани

25 апреля в Библиотеке им. Горького города Рязани прошёл премьерный показ фильма «Почтарь» (12+), снимавшегося на территории Рязанской области. В мероприятии, на которое в качестве зрителей были приглашены представители Рязанской и Касимовской администрации, почетные гости и студенты наших вузов, участвовала верхушка съёмочной группы – режиссёр Андрей Разенков, продюсер Елена Яцура и, конечно же, исполнитель главной роли – Александр Петров. Со всеми ними удалось обстоятельно и в удовольствие поговорить о фильме.

«Почтарь» – уникальная для нашего времени драма, снятая к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Уникальная потому, что показывает не героев в погонах, грудью закрывающих родину от врага на линии фронта, а тружеников тыла, причём таких, о которых вы, возможно, никогда не задумывались. Ведь центральным местом действия становится даже не завод, а почта. В свою очередь главный герой – тот самый Почтарь – не решившись единожды отдать «похоронку» только-только вышедшей замуж девушке, ждущей весточку от любимого, обращается для жителей маленького города символом надежды, ангельским посланником, если будет угодно. По крайней мере, Почтарь хочет в это верить.

Кино ощущается локальным и личным, демонстрируя, как трескаются, ломаются и рассыпаются человеческие судьбы на фоне пышно цветущей, живой природы, пока где-то там, далеко за горизонтом, идут бои. В каждом доме кого-то ждут. И проводником к этому «кому-то» становятся письма. Правильно ли поступает герой, даруя горожанам ложную надежду? На этот сложный вопрос не смог ответить даже сам Александр Петров. И тем не менее актёр подчеркнул перед показом, что хотел бы, чтобы каждый по завершении истории задумался о чем-то своём.

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Помимо этого до начала кинокартины произошел обмен подарками – команда фильма подарила Библиотеке им. Горького костюмы и реквизит, в ответ на что получила мерч, разработанный к 130-летию Есенина. И, раз уж речь зашла о нём, нельзя не упомянуть, с какой теплотой отозвался Александр Петров о селе Константиново, где наравне с музеем-усадьбой академика Ивана Павлова и Касимовым проходили съёмки «Почтаря». Именно музей-заповедник актёр назвал своим любимым в Рязани местом, отвечая на вопросы журналистов. 7info также задало Александру вопрос о кинокартине.

– Не беря в расчёт финальный акт фильма, какая у вас любимая сцена?

– Моя – приход его (Почтаря) в разрушенный храм, когда он говорит архангелу: «Не удивляйся, я к тебе». Мне бы, наверное, хотелось, чтобы она была больше и длиннее. Это для меня. Меня прямо пронизывало. Когда готовился по сценарию, а у меня сейчас есть ритуал, всегда печатаю сценарий, там должна быть обложечка, цветные страницы, тут пометочка – я в этом педант. И эту сцену я так красным обвёл и написал: «Главная сцена в фильме».

Стоит отметить ещё несколько интересных, ранее не известных фактов о кинокартине и ее производстве:

– На одном из этапов съёмок Александр жил не в отеле, а на даче радушных жителей Рязанской области;

– Тогда же, когда актёр беззаботно плавал по Оке на сап-борде, его нагнала женщина и попросила сфотографироваться с ее дочерью;

– В ответ на вопрос, смог бы Александр трудиться в той же стезе, что и его герой, актёр рассказал историю, как его по знакомству устроили работать оператором и «тоже разносить плохие вести»;

– Лошадь Роза из фильма – это на самом деле конь Дима;

– Момент, когда Почтарь садится рядом с осиротевшими детьми в одной из сцен – импровизация Александра;

– И последнее: над «Почтарём» тяжело не заплакать, но кино определённо стоит того.