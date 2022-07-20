Татьяна Проводина

Ливень, гроза и усиление ветра ожидаются в Рязани в ближайшие часы

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Ливень, гроза и усиление ветра ожидаются в Рязани в ближайшие часы.

Порывы ветра при грозе могут достигать 15-20 метров в секунду, местами возможен град. ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение. Как прогнозируют синоптики, непогода сохранится до конца суток.

В рязанской мэрии отметили, что городские службы готовы оперативно ликвидировать возможные последствия стихии. В местах скопления воды дежурят специалисты по ливневой канализации.

Жителей областного центра призвали к внимательности и осторожности в условиях непогоды.

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