7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Липецкому мэру вынесли предупреждение за неполную декларацию

Никита Брыкин

В Липецком городском Совете депутатов рассмотрели обращение губернатора Игоря Артамонова о привлечении мэра Липецка Евгении Уваркиной к ответственности за нарушения в декларации о доходах и имуществе, пишет ГТРК «Липецк».

Ранее утверждалось, что глава администрации не указала в декларации один из банковских счетов на два миллиона рублей. Однако, как выяснилось, что речь идет о других суммах.

Начальник управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации региона Анатолий Чичев обратил внимание на  неправильное разнесение в первом разделе сведений о доходах супруга – не отражена одна треть квартиры.

«Также не были указаны сведения о доходах, счета двух несовершеннолетних дочерей, которые повлекли неотражение сведений о доходах по этим счетам. В сумме — 58,71 рублей и 2,93 рубля», – рассказал Чичев.

Уваркина объяснила случившееся «человеческой ошибкой» и призналась, что не пыталась заниматься сокрытием доходов.

«Я не снимаю с себя ответственности, что нарушения были мной допущены, на ошибках учатся», – пояснила Уваркина.

Депутаты единогласно вынесли мэру Липецка предупреждение.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru