Липецкому мэру вынесли предупреждение за неполную декларацию

В Липецком городском Совете депутатов рассмотрели обращение губернатора Игоря Артамонова о привлечении мэра Липецка Евгении Уваркиной к ответственности за нарушения в декларации о доходах и имуществе, пишет ГТРК «Липецк».

Ранее утверждалось, что глава администрации не указала в декларации один из банковских счетов на два миллиона рублей. Однако, как выяснилось, что речь идет о других суммах.

Начальник управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации региона Анатолий Чичев обратил внимание на неправильное разнесение в первом разделе сведений о доходах супруга – не отражена одна треть квартиры.

«Также не были указаны сведения о доходах, счета двух несовершеннолетних дочерей, которые повлекли неотражение сведений о доходах по этим счетам. В сумме — 58,71 рублей и 2,93 рубля», – рассказал Чичев.

Уваркина объяснила случившееся «человеческой ошибкой» и призналась, что не пыталась заниматься сокрытием доходов.

«Я не снимаю с себя ответственности, что нарушения были мной допущены, на ошибках учатся», – пояснила Уваркина.

Депутаты единогласно вынесли мэру Липецка предупреждение.