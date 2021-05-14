20 C
Рязань
Пятница, 14 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Липецкие чиновники нагрянули в полуподпольный бар

Никита Брыкин
- Advertisement -

Чиновники посетили с внеплановой проверкой бар «Дикая вишня» на улице Фрунзе, у которого потребовали в суде отозвать разрешение на реализацию спиртного, пишет портал «Город 48».

В итоге в заведении установили серию нарушений лицензионных требований. В частности, бар работал без вывески, в нем отсутствовали книги жалоб и термометра.

Кроме того, в баре нашли импортный алкоголь неизвестного происхождения. С предприятия решили взыскать сто тысяч рублей, однако владельцы бара не стали оплачивать штраф.

Арбитражный суд удовлетворил требование чиновников и лишил бар лицензии на торговлю алкоголем.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]