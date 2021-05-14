Липецкие чиновники нагрянули в полуподпольный бар

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Чиновники посетили с внеплановой проверкой бар «Дикая вишня» на улице Фрунзе, у которого потребовали в суде отозвать разрешение на реализацию спиртного, пишет портал «Город 48».

В итоге в заведении установили серию нарушений лицензионных требований. В частности, бар работал без вывески, в нем отсутствовали книги жалоб и термометра.

Кроме того, в баре нашли импортный алкоголь неизвестного происхождения. С предприятия решили взыскать сто тысяч рублей, однако владельцы бара не стали оплачивать штраф.

Арбитражный суд удовлетворил требование чиновников и лишил бар лицензии на торговлю алкоголем.