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Среда, 16 июня, 2021
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Липчанин задушил 93-летнюю пенсионерку и надругался над ней

Никита Брыкин
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Полицейские раскрыли убийство 93-летней жительницы Богородицка Тульской области, в котором обвиняется ранее неоднократно судимый 57-летний уроженец Липецкой области, пишет Myslo.

Тело пенсионерки обнаружили 13 июня в частном доме. По версии следствия, мужчина распивал алкоголь на улице вместе со своей знакомой и вскоре уснул рядом с домом пенсионерки.

Некоторое время спустя он проснулся и решил переночевать в чужом жилище. Женщина не пустила незваного гостя домой, после чего тот накинул ей на шею платок и стал душить. В итоге потерпевшая скончалась.

По информации источника, есть веские основания считать, что преступник надругался над престарелой женщиной  и ограбил ее.

Уточняется, что в 90-х годах злоумышленник убил двух людей, а после того, как освободился из мест не столь отдаленных, лишил жизни еще одного человека. Год назад он снова вышел из тюрьмы.

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