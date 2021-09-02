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Четверг, 2 сентября, 2021
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Липчанин пытался насильно утащить девушку в кусты

Никита Брыкин
Липчанин пытался насильно утащить девушку в кусты

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Полиция проводит проверку по факту нападения жителя Липецка на женщину, пишет Город 48.

Инцидент произошел 1 сентября недалеко от магазина «Лента» на улице Неделина. По словам горожанки, злоумышленник подкараулил ее возле частного сектора и попытался затащить в кусты.

«Он схватил меня за руки и начал заталкивать в сторону посадок к заброшенному дому. Я закричала и ему пришлось меня отпустить и убежать», – пояснила липчанка.

Девушка успела снять нападавшего со спины. Его рост около 180 см, короткая стрижка. Был одет в черную футболку с желтым рисунком. Мужчину разыскивают.

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