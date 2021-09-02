Липчанин пытался насильно утащить девушку в кусты

Полиция проводит проверку по факту нападения жителя Липецка на женщину, пишет Город 48.

Инцидент произошел 1 сентября недалеко от магазина «Лента» на улице Неделина. По словам горожанки, злоумышленник подкараулил ее возле частного сектора и попытался затащить в кусты.

«Он схватил меня за руки и начал заталкивать в сторону посадок к заброшенному дому. Я закричала и ему пришлось меня отпустить и убежать», – пояснила липчанка.

Девушка успела снять нападавшего со спины. Его рост около 180 см, короткая стрижка. Был одет в черную футболку с желтым рисунком. Мужчину разыскивают.