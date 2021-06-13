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Воскресенье, 13 июня, 2021
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Липчанин ограбил бабушку своей сожительницы

Никита Брыкин
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Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Липецка, который подозревается в краже, совершенной с банковского счета, пишет портал «Вести-Липецк».

В полицию обратилась 69-летняя липчанка. Она пожаловалась, что с ее карт украли 118 500 рублей. Вероятным злоумышленником оказался сожитель ее внучки. Парочка жила в квартире бабушки.

В апреле мужчина нашел в комнате потерпевшей ее банковские карты, которые решил забрать себе. Он делал с их помощью покупки в различных торговых точках областного центра.

Отметим, что липчанину грозит до шести лет лишения свободы.

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