Липчанин на иномарке протаранил жилой дом

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Рано утром в субботу, 29 мая, на улице 9 декабря в Ельце произошла авария с частичным разрушением пристройки дома, пишет портал «Город 48».

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что 26-летний водитель управлял иномаркой «BMW». По предварительной версии, мужчина не справился с управлением.

В результате транспортное средство снесло забор и разворотило беседку с каменной пристройкой жилого дома.

К счастью, никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. Автомобилисту грозит штраф.