7.9 C
Рязань
Понедельник, 31 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Липчанин на иномарке протаранил жилой дом

Никита Брыкин
- Advertisement -

Рано утром в субботу, 29 мая, на улице 9 декабря в Ельце произошла авария с частичным разрушением пристройки дома, пишет портал «Город 48».

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что 26-летний водитель управлял иномаркой «BMW». По предварительной версии, мужчина не справился с управлением.

В результате транспортное средство снесло забор и разворотило беседку с каменной пристройкой жилого дома.

К счастью, никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. Автомобилисту грозит штраф.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]