Липчане в масках ворвались в бар с ножом и ограбили женщину

Полицейские задержали двух жителей Данкова, которых подозревают в разбойном нападении на пивной бар, пишет Город 48.

Инцидент произошел вечером 21 сентября на улице Карла Маркса. Сообщается, что злоумышленники зашли в заведение в масках и стали угрожать 37-летней продавщице расправой с ножом в руках.

«Один из злоумышленников прижал ее к стене, а второй в это время забрал из кассы 5 525 рублей», – отметили в МВД.

После этого грабители покинули заведение. Вскоре мужчин 23 и 35 лет поймали. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить.