12.3 C
Рязань
Четверг, 23 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Липчане в масках ворвались в бар с ножом и ограбили женщину

Никита Брыкин
Липчане в масках ворвались в бар с ножом и ограбили женщину

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Полицейские задержали двух жителей Данкова, которых подозревают в разбойном нападении на пивной бар, пишет Город 48.

Инцидент произошел вечером 21 сентября на улице Карла Маркса. Сообщается, что злоумышленники зашли в заведение в масках и стали угрожать 37-летней продавщице расправой с ножом в руках.

«Один из злоумышленников прижал ее к стене, а второй в это время забрал из кассы 5 525 рублей», – отметили в МВД.

После этого грабители покинули заведение. Вскоре мужчин 23 и 35 лет поймали. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,662ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]