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Пятница, 19 ноября, 2021
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Липчане массово жалуются на проблемы с отоплением в квартирах

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Более трех недель жители домов на проспекте Победы, а также на улицах Депутатской и Индустриальной испытывают проблемы с отоплением, пишет Липецк медиа.

Горожане жалуются, что оно включено, однако греет недостаточно и не везде. Это ходит на фоне реконструкции магистральной тепловой сети в районе проспекта Победы, что, как считают липчане, могло стать причиной случившегося.

Вице-губернатор Липецкой области Константин Востриков пояснил, что запуск объекта в эксплуатацию должен состояться в назначенный срок. В «Квадре», которая выполняет работы, обещают запустить сеть 22 ноября.

Востриков также пообещал обработать все поступающие заявки от липчан и выявить причины отсутствия тепла.

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