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Среда, 28 апреля, 2021
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Липчанам пообещали возвращение тепла

Никита Брыкин
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В начале мая в Липецкую область придет атмосферный фронт, который может принести потепление, пишет портал «Город 48».

Ожидается, что 29 апреля среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. Уже 30 апреля воздух в регионе прогреется до десяти градусов тепла в среднем за сутки, тогда как 1 мая – до 12-13 градусов.

Как прогнозируют в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среде, в четверг в регионе будет переменная облачность преимущественно без осадков.

Температура ночью составит от двух градусов ниже нуля до трех градусов тепла, днем будет до 16 градусов выше нуля.

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