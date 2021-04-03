Липчан предопределили о возвращении на дороги популярной маршрутки

Липецкий департамент транспорта сообщил о возобновлении работы маршрута №323А из-за обращений жителей поселка Тракторостроителей, пишет портал «Город 48».

Сообщается, что автобусы будут идти по укороченной схеме движения: «3 участок – Площадь Клименкова». На остановке «Площадь Клименкова» у липчан будет возможность бесплатно пересесть с маршрута №323А в автобусы №323 и №378 и наоборот.

«При этом воспользоваться бесплатной пересадкой будет можно только при условии предъявления билета оплаты проезда в течение часа с момента его получения», – рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что первый рейс маршрута будет отходить от остановки «3 участок» в 06:30, а от «Площади Клименкова» – в 06:41.