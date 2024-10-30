Лихорадка Ласса: Роспотребнадзор усилил мониторинг и профилактические меры

В американском штате Айова зарегистрирован первый предполагаемый случай заболевания лихорадкой Ласса, завезённый из одного из западноафриканских государств.

В России, по информации Роспотребнадзора, случаев заболевания этим опасным вирусом не выявлено. Служба сообщает, что ситуация находится на контроле, эпидемиологическая обстановка, как в РФ, так и за рубежом, отслеживается в постоянном режиме.

На границе России работает система АИС «Периметр», позволяющая анализировать и выявлять прибывающих из неблагополучных по эпидемии стран с признаками инфекций. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора разработали тест-систему для точной диагностики вируса Ласса, а также сотрудничают с африканскими коллегами для изучения эпидемиологических рисков. В Африке действуют совместные исследовательские центры и мобильные лаборатории для контроля инфекционных заболеваний.

Лихорадка Ласса представляет собой вирусное заболевание, которое нередко приводит к тяжелым поражениям органов и может осложняться геморрагическим синдромом.