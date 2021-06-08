Личный прием граждан пройдет 9 июня в Кораблинском, Ряжском и Александро-Невском районах

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В среду, 9 июня, в трех районах Рязанской области сотрудники центральных исполнительных органов власти проведут лучший прием граждан. Речь идет о Кораблинском, Ряжском и Александро-Невском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Руководители и представители всех министерств и ведомств проведут выездной прием в 11:00 — в Кораблинском, в 12:30 — в Ряжском, в 14:00 — в Александро-Невском районах.

Ранее аналогичное мероприятие состоялось 7 июня в Клепиковском районе. Жители смогли задать интересующие их вопросы и высказать просьбы. На каждое обращение будет дан ответ и найдено решение.