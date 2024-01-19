Либеральное большинство Думы не готово к перераспределению национального богатства – Миронов

Руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что, несмотря на отклонение законопроекта СРЗП о базовом доходе, социалисты убеждены, что данная инициатива будет реализована.

«Накануне партия думского большинства в первом чтении заблокировала принятие законопроекта о базовом доходе. Все фракции нас поддержали, кроме ЕР. Причем обычно наши инициативы мурыжат годами, а тут рассмотрели в рекордно короткие сроки, даже, что называется, «с опережением графика». Как будто кому-то хотелось поскорее отделаться и забыть. Не дождетесь!» – отметил парламентарий.

Миронов пояснил, что базовый доход подразумевает ежемесячную выплату в размере 10 000 рублей каждому члену семьи, в которой имеются дети, при этом данная выплата подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен.

«Аргументы против сводятся к двум позициям: давайте развивать адресную социальную помощь, зачем помогать всем, да и средства на это потребуются огромные. И действительно, в год – 7 триллионов с лишним рублей. Однако мы из бюджета не просим ни копейки. И печатный станок включать не надо. Предлагается создать Фонд национального сбережения и направлять туда 90% дополнительных нефтегазовых доходов, а не как сейчас, все закатывать в «кубышку» ФНБ. Нужно ввести дифференцированные налоги для сырьевых товаров, отказаться от возмещения НДС нефтеэкспортерам. Так что никаких чудес нет – все реально!» – подчеркнул политик.

По мнению лидера социалистов, введение базового дохода будет означать принципиально новую модель взаимоотношений государства и граждан.

«Нашу фракцию не упрекнуть в невнимании к нуждам малообеспеченных слоев населения. Но в данном случае речь не о новом пособии или виде социальной помощи. Базовый доход – своего рода природная рента: доля от эксплуатации богатств страны, на которую имеет право каждый ее гражданин. Хотя для начала мы все-таки решили адресовать выплаты семьям с детьми, которые прежде всего нуждаются в поддержке. Кроме того, базовый доход – это прямое, без посредников, вливание средств в экономику, мощное стимулирование внутреннего спроса. Здесь не только вопрос справедливости, но и развития страны, так что рано или поздно мы добьемся реализации этой инициативы», – заключил Миронов.