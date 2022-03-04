Лев Катальщик 5 марта: что нельзя делать в этот день

5 марта в православном календаре – день памяти епископа Льва Катанского. Святой жил в Сицилии, прославился тем, что при жизни творил чудеса. Лев Катанский был рукоположен в епископы родного города, где воздвиг два больших храма, один из которых на месте языческого капища. По преданию, во время его молитвы, с высоты вниз упала языческая статуя и разбилась. А на её месте затем был воздвигнут крест.
В народном календаре 5 марта – праздник Льва Катальщика или Катыша. В этот день наши предки традиционно катались с горок, так провожали зиму.
Что нельзя и что можно делать 5 марта
Во время катания на санках люби приговаривали:
Конечно же, проводили соревнования. Считалось, что тот, кого унесут санки дальше, будет самым счастливым в этом году.
Сегодня ни в коем случае нельзя стричь маленьких детей. Иначе они могут заболеть.
Не рекомендуется смотреть 5 марта на падающие звёзды. По народным поверьям, в такой звезде можно разглядеть свою смерть или кончину близкого человека.
Сегодня не стоит начинать новые дела, есть риск потерпеть неудачу.
Народные приметы 5 марта
- Если 5 марта снег выпал и долго не тает – лето будет неурожайным;
- Ести весна рано настаёт, добра не жди.
- Снег с дождём на Льва Катальщика сулит половодье.