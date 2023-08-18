Леус рассказал о погоде в Москве 18 августа

В пятницу, 18 августа, Москва окажется в зоне влияния атмосферного фронта, написал в телегам-канал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, сегодня в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами.

Воздух прогреется до +27…+29°, по области +25…+30°. Атмосферное давление выше нормы, показатель составит 754 миллиметра ртутного столба.

По словам Леуса, пятница в столице станет последним жарким днём недели. В субботу ожидается +24…+26°.