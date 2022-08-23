Леса Рязанской области тушат свыше 9200 человек и 1700 единиц техники

Авиация выполнила 2409 сливов, сброшено 15 253 тонн воды. Борьба с пожарами в рязанских лесах идёт круглосуточно. От МЧС России в Рязанской области задействованы в тушении аэромобильные группировки из пяти соседних регионов, свыше 550 человек и 125 единиц техники.

В региональном МЧС рассказали об обстановке на 7 утра 23 августа. Площадь активного горения — 183 гектара. Огонь тушат 17 воздушных судов, в том числе от МЧС России 10 единиц (3 Ил-76, 2 Бе-200ЧС, один Ми-26, 4 Ми-8), ГКУ «Московский авиационный центр» – 4 единиц (2 Ка-32, 2 Бк-117), Минобороны РФ – 3 единицы (2 Ил-76, один Ми-8).

От московского правительства привлечены: поливомоечная техника, укомплектованная пожарно-техническим оборудованием и вооружением, бульдозеры и экскаваторы для работ по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов.

Борьба с лесными пожарами в Рязанской области наглядно продемонстрировала эффективную работу Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), – отметили в ведомстве.

В Рязанской области решением врио главы региона Павла Малкова накануне введён режим чрезвычайной ситуации.

Тушение осложняют жара до 31 градуса и порывистый ветер до 10 м/с. В регионе действует особый противопожарный режим и высокий класс пожарной опасности. Посещение лесов запрещено. Ограничен доступ людей в населённые пункты, вблизи которых происходит тушение лесных пожаров.

МЧС России возбудило уголовное дело по факту природного пожара в Спасском районе, который произошёл 7 августа на территории Кудомского участкового лесничества ГКУ РО «Спасское лесничество».

Предварительно, причиной стало неосторожное обращение с огнём или иными источниками повышенной опасности неустановленного лица. 18 августа отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Спасскому району областного ГУ МЧС России по факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 261 УК РФ.