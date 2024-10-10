Четверг, 10 октября, 2024

Лео Канделаки станет новым ведущим шоу «УТРО.ТНТ»

Автор: Алексей Самохин

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Лео Канделаки, фото: ТНТ

В большой команде ведущих утренней программы ТНТ пополнение: с 15 октября к проекту присоединяется музыкант Лео Канделаки, сообщает пресс-служба телеканала.

С шоу Лео уже знаком – он приходил в студию «УТРО.ТНТ» (16+) в качестве гостя и общался с Анной Хилькевич, которая сейчас находится в декретном отпуске.

Лео будет встречать зрителей ровно в 6:00 вместе с Ольгой Серябкиной, Анатолием Цоем, Марией Слободянской, Анжеликой Стубайло, Максимом Васильчуком, Лейсан Тугушевой, Катериной Решновой, Ксенией Николаевой, Давидом Ниамеди и Ариадной Тишовой.

Лео Канделаки: «Я люблю просыпаться рано, поэтому утро – мое любимое время. А со зрителем мне классно быть 24/7 – и в телевизоре, и на радио, и в кино! Я давно работаю ведущим, и очень рад возможности вести утреннее шоу на канале ТНТ. Со всеми ребятами-коллегами УТРО.ТНТ был знаком прежде, так как мир тесен, да и я однажды заходил в передачу в качестве гостя. Теперь вот будем вместе работать!»

Ранее Лео уже появлялся на ТНТ как актер сериала «Постучись в мою дверь в Москве» и как участник проекта «Новая Фабрика звезд». С музыкального проекта Лео ушел, уступив свое место другому участнику. Позднее в программе «УТРО.ТНТ» Канделаки рассказал о своем участии в шоу, а также о том, что ему хотелось бы попробовать реализоваться в самых разных областях:

«В 21-м веке сложно быть кем-то конкретно. Нужно быть человеком-оркестром! Тут надо – спел, тут надо – провел передачу. Безусловно, где-то в глубине души мне хотелось бы только выступать на сцене, петь песни. Но сегодня, чтобы прорваться, нужно использовать любую возможность».  

Ольга Серябкина: «Я очень обрадовалась, когда узнала, что в команде ведущих «УТРО. ТНТ» пополнение, да еще и такое! Я считаю, что у нас есть все шансы быть самым популярным утренним шоу, потому что каждый ведущий – это интересный, яркий персонаж со своей неповторимой харизмой, и любимчик аудитории. Я наблюдала за Лео Канделаки в «Новой Фабрике звезд». Считаю, что он очень интересный, самобытный музыкант. Именно музыкант. И признаюсь честно, я, как человек, который в индустрии уже очень давно, нечасто встречаю людей, которые любят музыку именно за ее суть, а не за другие сопутствующие факторы, с которыми артисты сталкиваются в профессии. Поэтому лично мне будет очень интересно встретиться с ним в кадре. У Лео отличная реакция, действительно острое и тонкое чувство юмора и, что немаловажно, он настоящий красавчик. Уверена, многие девчонки теперь начнут просыпаться пораньше именно из-за Лео».

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