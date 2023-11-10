Легендарная Ванга увидела, что в 2024 году миром начнут править «три гиганта»

По всей видимости, в 2024 году влияние США на мировую политику и экономику сойдёт на нет. Несколько десятков лет назад легендарная болгарская провидица Ванга предрекала: в это время власть перейдёт в руки «трёх гигантов». Предсказание ясновидящей расшифровали журналисты болгарской газеты «Стандарт».

Не исключено, что в 2024 году может произойти объединение трёх стран — России, Китая и Индии. Чем обернутся действия этой мощной коалиции, пока непонятно. Ванна также говорила о захвате мира «могучим драконом» и появлении неких «красных денег», на которых присутствуют числа 100 и 5. Пока что значение последнего видения расшифровать не вышло.

Издание также сообщает, что на 2024 год Ванга предсказала высокую вероятность глобального конфликта, из-за которого может сократиться население Земли. Исход этого конфликта называется «самым важным в истории». Помимо этого, в публикации сказано, что в 2024 году Ванга увидела множество ураганов и наводнений, которые могут привести к серьезным разрушениям и человеческим жертвам.

Каким будет наступающий 2024 год, рассказала наша современница, популярная ясновидящая Инна Мишина. По её словам, надеяться на благоприятные события не стоит. Более того, год принесёт людям много страшных бед. Мишина предупреждает: миру стоит приготовиться к новым природным катаклизмам колоссального масштаба и разрушительного воздействия.

Ещё одна опасность, которую увидела Мишина, исходит от воды. Планету охватят мощные цунами, которые принесут наводнения в страны Европы. Причём спровоцировать цунами может объект, упавший из космоса, к примеру, обломок метеорита. «Гнев земли», по словам экстрасенса, обрушится на Ближний Восток. Серьёзно пострадают африканские страны.

Ранее Инна Мишина предрекала: совсем скоро планету охватит Третья Мировая война. Предвестником мирового противостояния стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. Мировое противостояние будет суровым, напряжённым, кровопролитным. Погибнет много людей. При этом России в боевые действия она вмешиваться не советует. Воевать будет весь мусульманский мир. Экстрасенс убеждена, что вооруженные столкновения продлятся не один год, а минимум три. В конечном итоге окажутся втянутыми в войну Индия и страны Запад.

Ранее астролог Константин Дараган обозначил высочайшую вероятность конфликта с НАТО. Константин Дараган убеждён: говорить о мире и спокойствии слишком рано. Недавно он заявил, что конфликт с НАТО не только неизбежен, но и случится уже совсем скоро. Он заявил, что Россию ожидает победа, после которой страна возьмёт лидерство во многих сферах