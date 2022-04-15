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Пятница, 15 апреля, 2022

Лазарева суббота 16 апреля: традиции и история праздника

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Лазарева суббота 16 апреля: традиции и история праздника

7info7

За день до праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья) православные христиане встречают Лазареву субботу. Этот праздник связан с библейским сюжетом о чудесном воскресении Лазаря Иисусом Христом.

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Именно благодаря этому событию многие уверовали в Спасителя и его божественные способности. В христианстве воскрешение Лазаря — одно из наиболее знаковых чудес, совершенных Иисусом во время его пребывания на земле.

В 2022 году Лазарева суббота приходится на 16 апреля. Подробнее об этом событии и о следующем за ним Вербным воскресеньем рассказал настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов).

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