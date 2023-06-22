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Лариса Крохалева приступает к обязанностям замглавы администрации Рязани

Татьяна Проводина

Директор библиотеки имени Есенина Лариса Крохалева 22 июня приступает к обязанностям заместителя главы администрации Рязани Виталия Артёмова. Она будет курировать социальную сферу. Об этом агентству 7info Лариса Анатольевна сообщила лично.

Ранее Лариса Крохалева занимала пост зампредседателя областного правительства.

До этого замглавы городской администрации по соцвопросам являлась Надежда Штевнина. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Лариса Анатольевна Крохалёва — выпускница Рязанского государственного педагогического института 1980 года по специальности учитель русского языка и литературы. В 2001 году ей присудили учёную степень кандидата педагогических наук.

В апреле 2022 года Лариса Крохалёва стала председателем Общественной палаты Рязани.

Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина работает в новом формате с декабря 2019 года. Директор Лариса Крохалева рассказала в интервью 7info, что библиотека разделена на две части – центр книг и центр общения.

Лариса Крохалева: «Люди идут в библиотеку за просвещением. И если человек приходит пообщаться с людьми, послушать лекции, классическую музыку, то это тоже книга, просто другого вида»

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