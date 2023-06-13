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Надежда Штевнина написала заявление об увольнении из администрации Рязани

7info

Заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина с 13 по 21 июня находится в очередном отпуске, при этом Надеждой Николаевной написано заявление на увольнение по собственному желанию.

По данным источника 7info, заместителем главы администрации Рязани Виталия Артёмова станет директор библиотеки имени Есенина Лариса Крохалёва. К исполнению обязанностей она приступит с 21 июня.

Крохалёва ранее была заместителем председателя правительства Рязанской области.

Штевнина в мэрии Рязани курировала социальное направление — образование и молодёжную политику, культуру, спорт. 

Справка:

Надежда Штевнина написала заявление об увольнении из администрации Рязани
Надежда Штевнина, фото: администрация Рязани

Надежда Штевнина родилась в Рязани 17 ноября в 1980 года. С отличием окончила Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина в 2002 году по специальности учитель английского и немецкого языков, в 2006 году – ГОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики», квалификация – менеджер.

С 2020 года — заместитель главы администрации Рязани. Под её руководством в городе реализовано несколько крупных проектов.

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