Воскресенье, 8 сентября, 2024

Лариса Долина рассказала о тяжёлой болезни дочери

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от bristekjegor на Freepik

Певица Лариса Долина поделилась подробностями тяжелого диагноза своей дочери Ангелины Миончинской. Откровенный рассказ прозвучал в эфире шоу на одном из федеральных каналов, пишет «Московский комсомолец».

Долина вспомнила, что узнала о сложном диагнозе во время беременности в 1983 году. Ей пришлось провести всю беременность на постельном режиме из-за неблагоприятного прогноза врачей.

Роды, по словам певицы, были крайне болезненными: она разорвала на себе ночную рубашку и выбросила тапочки в окно от нестерпимой боли.

У новорожденной дочери диагностировали «гемолитическую желтуху», которая могла привести к почечной недостаточности и проблемам с желчным пузырем. Девочку увезли из роддома, не уведомив об этом Долину.

Впоследствии певица с мужем нашли малышку в Морозовской больнице с высокой температурой. Тогда Долина приняла решение забрать ребенка.

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