Очередной случай убийства и расчленения человека произошёл в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, жертвой стала женщина, сдававшая комнату убийце.

Как сообщает «Фонтанка», 28 марта по заявке в дом № 9 на Загородном проспекте выезжал наряд ППС. В квартиру силовикам попасть не удалось: дверь не открыли, внутри стояла полная тишина.

Утром 29 марта участковый решил повторно проверить квартиру. Примерно в то же время в полицию поступило заявление о пропаже 63-летней женщины — владелицы той самой комнаты. Известно, что она проживала в Адмиралтейском районе, а накануне вечером поехала на Загородный за арендной платой, но домой не вернулась.

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На лестничной клетке участковый встретил подозреваемого и спросил о событиях прошлой ночи. Тот ответил, что всё было спокойно. Полицейского насторожила тележка с черными пакетами, которую держал мужчина. Внутри оказались человеческая рука и нога. Остальные части тела обнаружили в комнате. По данным пресс-службы ГУ МВД, еще один пакет подозреваемый успел выбросить в мусорный контейнер во дворе дома.

— Правоохранители выяснили, что незадолго до этого между хозяйкой и съёмщиком произошёл конфликт: последний не стерпел обиду и решил вопрос радикально — расчленив оппонентку, — пишет «Mash на Мойке».

Что известно о подозреваемом и погибшей

Мужчина приехал в Санкт-Петербург из Саратова и снимал комнату около пяти лет. В Советском Союзе на человека с такими же фамилией, именем и отчеством был зарегистрирован патент на деталь, используемую в нефтедобыче.

По данным «Фонтанки», женщина жила на Английской набережной и вела активную и интересную жизнь. В соцсетях она публиковала фотографии своих костюмов в стиле стимпанк, которые шила сама, а также снимки с показов и фотосессий, в которых участвовала.

У погибшей остались супруг, взрослый сын и невестка. Первой в полицию о пропаже сообщила мама невестки. Она рассказала, что утром родственники видели женщину в последний раз — она ушла из дома до 11 часов.

Известно, что утром погибшая заходила в квартиру на Загородном, откуда вышла около часа дня, а затем отправилась в поликлинику. В три часа дня она позвонила домой и сказала, что возвращается, но так и не пришла. Зачем петербурженка снова вернулась на Загородный — пока неизвестно.

В 20:49 женщина сама позвонила в службу 112 и прокричала, что ее убивает квартирант. Прибывший наряд полиции никого не услышал и не смог попасть в квартиру — очевидно, было уже поздно.