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Четверг, 6 мая, 2021
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Куряне срезали саженцы липы на улице Просторной

Никита Брыкин
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Жители Курска пожаловались, что неизвестные хулиганы срезали саженцы липы на улице Просторной, пишет портал «Курские известия».

В Сети появилась фотография с места событий.

«Просто взяли и срезали семь саженцев липы, – рассказали горожане.

Известно, что деревья появились в этом месте в сентябре в результате строительства дороги по проспекту Дружбы.

Планировалось, что специалисты посадят более двенадцати видов саженцев, некоторые их которых вырастили в курских питомниках, а другие – привезли из Липецка и Москвы.

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