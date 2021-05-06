Куряне срезали саженцы липы на улице Просторной

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Жители Курска пожаловались, что неизвестные хулиганы срезали саженцы липы на улице Просторной, пишет портал «Курские известия».

В Сети появилась фотография с места событий.

«Просто взяли и срезали семь саженцев липы, – рассказали горожане.

Известно, что деревья появились в этом месте в сентябре в результате строительства дороги по проспекту Дружбы.

Планировалось, что специалисты посадят более двенадцати видов саженцев, некоторые их которых вырастили в курских питомниках, а другие – привезли из Липецка и Москвы.