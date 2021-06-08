Курский ребенок погиб при падении с крыши завода

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Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека» после гибели семилетнего ребенка в Железногорске, пишет ТВ46.

Инцидент произошел 7 июня. Пятеро детей гуляли по крыше заброшенного завода. В какой-то момент девочка оступилась и упала вниз с высоты пятнадцати метров. В итоге она скончалась на месте от полученных травм.

Выяснилось, что собственник заброшенного завода не удосужился обнести его забором.

Кроме того, городская администрация не принимала меры по осмотру здания, а также не выдавала предписания по устранению нарушений.