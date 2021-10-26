Курганскому прокурору надели на шею петлю и протащили за автомобилем

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство заместителя прокурора Далматовского района, пишет Ura.ru.

В социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись с места событий.

По предварительной версии, 37-летний глава курганского фермерского хозяйства Аманжол Саутбаев поссорился на стоянке кафе «Светлана» с правоохранителем Дмитрием Дедулей.

Злоумышленник избил жертву, накинул мужчине удавку на шею, привязал к своему автомобилю и протащил несколько сотен метров по дороге. Подозреваемого задержали.