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Вторник, 26 октября, 2021
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Курганскому прокурору надели на шею петлю и протащили за автомобилем

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Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство заместителя прокурора Далматовского района, пишет Ura.ru.

В социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись с места событий.

По предварительной версии, 37-летний глава курганского фермерского хозяйства Аманжол Саутбаев поссорился на стоянке кафе «Светлана» с правоохранителем Дмитрием Дедулей.

Злоумышленник избил жертву, накинул мужчине удавку на шею, привязал к своему автомобилю и протащил несколько сотен метров по дороге. Подозреваемого задержали.

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