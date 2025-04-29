Курьер иностранных мошенников помог похитить около 8 млн у рязанских пенсионерок

Полицейские задержали курьера иностранных мошенников, который помог похитить у пенсионерок, проживающих в Рязанской области, около 8 млн рублей. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Пенсионерке из Шилово 87 лет позвонил очередной «специалист службы безопасности банка», обрабатывать жертву продолжил сотрудник следственного органа. Под страхом потери всех сбережений женщина решила перевести деньги на «безопасный» счет. Потерпевшая обналичила деньги в банке и передала их на лестничной клетке своего подъезда. Курьер забрал у пенсионерки 1 миллион 210 тысяч рублей, взамен передал документ с печатями, якобы подтверждающий официальность сделки.

Сотрудники полиции получили описание внешности курьера и выяснили, что он следовал на такси. По этим данным удалось установить личность злоумышленника, им оказался 22-летний житель Московской области. Его доставили в отделение полиции.

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Мужчина признался, что за деньги выполнял задания анонимных кураторов по сбору и переводу денег. По этой же схеме он помог обмануть 88-летнюю жительницу Рязани, которая передала курьеру 6 миллионов 750 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что злоумышленник также неоднократно приезжал за деньгами к обманутым жителям соседних регионов.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства и эпизоды его противоправной деятельности.