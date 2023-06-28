Среда, 28 июня, 2023
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Купание в Уржинском и Ласковском озёрах этим летом запрещено

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

Летом 2023 года купаться в Уржинском и Ласковском озёрах запрещено. Об этом сообщил Рязанский муниципальный район ВКонтакте.

Центр гигиены и эпидемиологии отклонил заявку на проведение обследования и выдачу заключения для открытия пляжей. Причина — в воде немного превышен уровень коэффициента поглощения кислорода. Кроме того, нет документов на аренду земельных участков.

Озёра оборудованы под массовый отдых, на каждом из них есть спасательные посты, которые работают каждый день с 10 до 20 часов. Однако купание в озёрах запрещено.

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